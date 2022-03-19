Rachid Ghezzal: "Kabul etmek çok zor"

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Rachid Ghezzal: 'Kabul etmek çok zor'
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19 Mart 2022 21:31
Rachid Ghezzal, Hatayspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Cezayirli oyuncu yaptığı açıklamada, "Her maç aynı şey oluyor. Elimizden geleni yapıyoruz, sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." dedi.

Maçları küçük detaylarla kaybettiklerini belirten yıldız oyuncu, "Bugün de iyi başladık, golü bulduk. Maçı bitirecek golü bulamadık. Faul olmayan bir pozisyonda golü yedik. Küçük detaylarda kaybediyoruz, bunu kabul etmek çok zor" ifadelerini kullandı.

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