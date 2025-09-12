Premier Lig'de ayın oyuncusu Grealish

Manchester City'de kadroda düşünülmemesinin ardından Everton'a giden Jack Grealish, yeni takımına hızlı bir başlangıç yaptı.
Everton ile geçtiğimiz ayda 4 maça çıkan İngiliz yıldız, 4 asist yaptı.
Asistlerinin yanı sıra performansıyla da gündem olan Grealish, Premier Lig'de ağustos ayının en iyi oyuncusu seçildi.
Everton ile geçtiğimiz ayda 4 maça çıkan İngiliz yıldız, 4 asist yaptı.
Asistlerinin yanı sıra performansıyla da gündem olan Grealish, Premier Lig'de ağustos ayının en iyi oyuncusu seçildi.