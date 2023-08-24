Portland ve Miami, Lillard'la ilgili "çok az diyalog kurdu" iddiası

Portland Trail Blazers ve Miami Heat'in, 1 Temmuz'da gelen takas talebine rağmen Damian Lillard'ın takası konusunda çok az diyalog kurduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; NBA.com
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Portland ve Miami, Lillard'la ilgili 'çok az diyalog kurdu' iddiası
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24 Ağustos 2023 13:04
Portland Trail Blazers ve Miami Heat'in, 1 Temmuz'da gelen takas talebine rağmen Damian Lillard'ın takası konusunda çok az diyalog kurduğu iddia edildi.

Miami Herald'dan Anthony Chiang, duruma yakın olanların beklentisinin, antrenman kampının başlamasına doğru görüşmelerin hızlanacağı yönünde olduğunu söyledi.

Blazers ekibinin daha iyi bir teklif almayı umarak Lillard'ı takaslama konusunda acele etmedikleri bilinirken, yıldız oyuncunun antrenman kampında ve muhtemelen sezon öncesi hazırlık maçları döneminde ekipte yer almasının kimileri tarafından bir risk olarak görüldüğü kaydedildi.

Blazers genel menajeri Joe Cronin, geçtiğimiz Temmuz ayında Lillard takasının "aylar sürebileceğini" belirtmişti.

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