Portland Trail Blazers ve Miami Heat'in, 1 Temmuz'da gelen takas talebine rağmen Damian Lillard'ın takası konusunda çok az diyalog kurduğu iddia edildi.



Miami Herald'dan Anthony Chiang, duruma yakın olanların beklentisinin, antrenman kampının başlamasına doğru görüşmelerin hızlanacağı yönünde olduğunu söyledi.



Blazers ekibinin daha iyi bir teklif almayı umarak Lillard'ı takaslama konusunda acele etmedikleri bilinirken, yıldız oyuncunun antrenman kampında ve muhtemelen sezon öncesi hazırlık maçları döneminde ekipte yer almasının kimileri tarafından bir risk olarak görüldüğü kaydedildi.



Blazers genel menajeri Joe Cronin, geçtiğimiz Temmuz ayında Lillard takasının "aylar sürebileceğini" belirtmişti.



