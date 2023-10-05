San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, takımda hiç kimsenin benchten gelmekle sorun yaşamaması gerektiğini söyleyerek, gerekçe olarak takımın efsane oyuncusu Manu Ginobili'yi örnek gösterdi.



Popovich, henüz oyuncularıyla başlangıç kadroları konusunda herhangi bir görüşme yapmadığını, ancak benchten gelme konusunda kimsenin problem yaşamasını beklemediğini söyledi:



"Kimseyle bu konuda konuşmadım. Ancak eğer Manu Ginobili bile benchten gelmişse, herkes gelebilir ve kimse de aksini iddia edemez."



Fransız yıldız adayı Victor Wembanyama'nın da kadroya dahil olmasıyla birlikte, geçen sezonun ilk beş oyuncularından birinin kendisine yer açması bekleniyor.



Spurs kariyerine 2002 yılında benchten gelerek başlayan Ginobili, 2004-05 sezonunda tam zamanlı bir ilk beş oyuncusu olmuş ve ilk kez All-Star seçilmişti.



2006-07 sezonunun ikinci yarısında ise Spurs ekibi, Ginobili'nin benchten gelerek takımın yedek kadrosuna liderlik etmesini istemişti.



En az 1.000 maç oynayan oyuncular arasında %72,1'lik galibiyet yüzdesiyle NBA tarihinin en çok kazanan oyuncusu konumunda olan Ginobili, bu süreçte dört şampiyonluk kazanmış ve 2022'de Hall of Fame sınıfına dahil edilmişti.



