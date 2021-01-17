Popescu: 'Hagi iyi bir takıma hoca olacak'

Bir dönem Galatasaray'ın formasını terleten Popescu, Viitorul başkanlığını yürütüyor. Popescu, bir diğer Galatasaray efsanesi Hagi üzerine açıklamalarda bulundu.



Gheorghe Hagi, Viitorul'daki teknik direktörlük görevinden 2020 Ağustos'ta ayrıldı. Popescu vatandaşının geleceği üzerine konuştu.



"BÜYÜK BİR TAKIMA GİDECEK"



53 yaşındaki Popescu açıklamasında; "Hagi, uzun bir süre kenarda kalmayacak. Onu bir takımda göreceğiz ve bu Romanya dışından büyük bir takım olacak. Hagi, İskoçya'dan yeni döndü ve henüz konuşma şansı bulamadık. Görüşünce ona soracağım." dedi.



Galatasaray'ın efsanesi Hagi, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray, Bursaspor, Steaua Bükreş, Timisoara ve Viitorul gibi takımları çalıştırdı.



