Pirlo, Karagümrük'ü İtalya'ya taşıyor! Baniya'ya da talip oldu

Sampdoria, geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren isimlerle ilgilenmeye devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'yu getiren, Fabio Borini ve Matteo Ricci'yi kadrosuna katan İtalyan kulübü, şimdi de kırmızı siyahlıların stoperi Rayyan Baniya'ya talip oldu.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; AA
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Pirlo, Karagümrük'ü İtalya'ya taşıyor! Baniya'ya da talip oldu
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21 Temmuz 2023 13:55
Son güncelleme 21 Temmuz 2023 14:01
Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra Sampdoria'a teknik direktörlük görevine getirilen Andrea Pirlo, Fabio Borini ve Matteo Ricci'den sonra kırmızı siyahlı takımdan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

3.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF YETERSİZ BULUNDU

Sky Italia'nın haberine göre; Sampdoria, Karagümrük'ün stoperi Rayyan Baniya'ya da talip oldu. İtalyan kulübünün 3.5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ancak bu teklifin İstanbul kulübü tarafından çok düşük bulunduğu belirtildi.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Karagümrük'e 2021 yılında transfer olan 24 yaşındaki stoper, geride kalan sezonda 25 lig maçında forma giymiş ve 2 gol atmıştı. 2025 yılına kadar kırmızı siyahlı takımla sözleşmesi bulunan Rayyan Baniya'nın Türk ve İtalyan vatandaşlığı bulunuyor.

KARAGÜMRÜK'TEN 4. TRANSFER OLACAK

Sampdoria geçtiğimiz sezonu Serie A'da sonuncu olarak tamamlamış ve Serie B'ye düşmüştü. Teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'yu getiren İtalyan kulübü, Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Borini ve geride kalan sezonu İstanbul takımında kiralık olarak geçiren Ricci'yi transfer etmişti.

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