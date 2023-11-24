Pınar Karşıyaka-SIG Strasbourg maçının günü değişti

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka-SIG Strasbourg maçının planlanan 29 Kasım Çarşamba günü yerine 1 gün erken oynanacağı açıklanadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Pınar Karşıyaka-SIG Strasbourg maçının günü değişti
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24 Kasım 2023 19:17
Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasındaki Pınar Karşıyaka-SIG Strasbourg maçı planlanan 29 Kasım Çarşamba günü yerine 1 gün erken oynanacak.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynayacağımız SIG Strasbourg karşılaşmasının tarihi 28 Kasım Salı günü saat 20.30 olarak değiştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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