Pierce: "Miami Heat şampiyonluğa yakın falan değil"

Eski NBA süperstarı Paul Pierce, Miami Heat başkanı Pat Riley'nin, Heat'in şampiyonluğa 'yakın' olduğuna dair değerlendirmesine katılmadığını söyledi.



Riley kısa süre önce, kendisine göre ekibinin bir şampiyonluk takımı kurmaya "yakın" olduğuna inandığını açıklamıştı.



Pierce, aynı fikirde değil ve nedenini de açıkladı:



"Miami Heat yakınsa, bu NBA'deki her takımın yakın olduğu anlamına gelir. Yakın olduklarını sanmıyorum. Size yakın olduğunuz zamanı söyleyeyim. Ligin en iyi beş oyuncusundan biri takımınızda oynuyorsa, yakınsınız demektir. Ana içerik budur. Bunu söylüyorum ve bunu 2000'lerin başında kazanan Detroit Pistons'ı hariç tutarak söyleyeceğim."



"JIMMY İYİ, AMA BU ADAMLAR KADAR DEĞİL"



Pierce'a göre, Heat ekibi meşru yarışmacılar olarak kabul edilmek için doğru parçalara sahip değil:



"Bugün şampiyonluk yarışmacılarını düşünün: MVP adayı olan Lakers, MVP adayı Giannis Antetokounmpo ile Milwaukee. En iyi beş oyuncudan biri olan James Harden'ın bulunduğu Houston Rockets, Bu üç adam ilk beş oyuncudan biri. Clippers; ilk beş ve ilk 10 oyuncudan biri olan Kawhi Leonard ve Paul George'u aldılar."



"Bu sene şampiyonluğu kazanabileceğine inandığım sadece dört takım bunlar, çünkü ana unsurlardan biri budur. 20, 30 yıla kadar geriye gidebilir ve şampiyon olan her takımın kadrosunda ilk beş MVP adayına sahip olduğunu görebilirsiniz. Jimmy Butler'a saygısızlık yok; o iyi ama bu diğer adamların seviyesinde değil."



