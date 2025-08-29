29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Petkimspor ilk provada mağlup

Sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Petkimspor, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Galatasaray'a 86-83 mağlup oldu.

calendar 29 Ağustos 2025 15:29

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA

calendar 29 Ağustos 2025 15:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Petkimspor ilk provada mağlup
Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra Avrupa'da FIBA Europe Cup'ta yer alacağı yeni sezona hazırlanan Aliağa Petkimspor, İstanbul'da çıktığı ilk özel maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Petkimspor, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Galatasaray'a 86-83 mağlup oldu.

Petkim'de yuvaya dönen yeni yabancılardan Efianayi 18 sayıyla en skorer isim oldu. Whittaker ve Troy Selim 14'er, Franke ile Sajus ise 12'şer sayıyla oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
