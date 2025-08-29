Petkimspor ilk provada mağlup

Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra Avrupa'da FIBA Europe Cup'ta yer alacağı yeni sezona hazırlanan Aliağa Petkimspor, İstanbul'da çıktığı ilk özel maçtan mağlubiyetle ayrıldı.



Sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Petkimspor, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Galatasaray'a 86-83 mağlup oldu.



Petkim'de yuvaya dönen yeni yabancılardan Efianayi 18 sayıyla en skorer isim oldu. Whittaker ve Troy Selim 14'er, Franke ile Sajus ise 12'şer sayıyla oynadı.



