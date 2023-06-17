Perez'in yakın gelecekteki hedefi Zinedine Zidane

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası takımın başına Zinedine Zidane'ı getirmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Perez'in yakın gelecekteki hedefi Zinedine Zidane
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17 Haziran 2023 19:06
Real Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılması beklenen Carlo Ancelotti'nin alternatifi bulundu. 

AS Gazetesi'nin haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 2024-25 sezonunda Teknik Direktörlük görevi için Ancelotti'nin yerine Zidane'ı getirmek istiyor.

Florentino Perez'in, 2020-21 sezonunda Real Madrid'ten ayrılan ve o zamandan bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan Zidane'dan gelecek yıl için söz aldığı iddia edildi. 

50 yaşındaki Fransız teknik adam Real Madrid'i çalıştırdığı dönem; 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu, 2 İspanya Ligi şampiyonluğu ve 2 İspanya Süper Kupası Şampiyonluğu yaşamıştı.

 

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