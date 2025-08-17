Pendikspor, Bandırmaspor'dan 3 puanı aldı!

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor ile Bandırmaspor karşılaştı.
Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-0 kazandı.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Djordje Denic ve 90. dakikada Hüseyin Maldar attı.
İstanbul temsilcisi galibiyetle birlikte puanını 4'e yükseltirken, Bandırmaspor ise 1 puanda kaldı.
Stat: Pendik
Hakemler: Melih Kurt, Azem Zorlu, Rüştü Muhammed Orcan
Atko Grup Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kitsiou (Dk. 89 Görkem Bitin), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira, Mesut Özdemir, Hakan Yeşil (Dk. 56 Bekir Karadeniz), Wilks (Dk. 89 Berkay Sülüngöz), Denic, Ahmet Karademir (Dk. 69 Hüseyin Maldar), Clarke-Harris (Dk. 87 Thuram)
Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Hountondji, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Hikmet Çiftçi), Mulumba, Ndongala (Dk. 62 Topalli), Messaoudi (Dk. 79 Faruk Can Genç), Bacuna, Samake (Dk. 69 Tanque)
Goller: Dk. 60 Denic, Dk. 90+4 Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Mulumba, Dk. 60 Bacuna, Dk. 88 Atınç Nukan (Bandırmaspor), Dk. 49 Kitsiou, Dk. 76 Denic, Dk. 90 Utku Yuvakuran (Atko Grup Pendikspor)
Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-0 kazandı.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Djordje Denic ve 90. dakikada Hüseyin Maldar attı.
İstanbul temsilcisi galibiyetle birlikte puanını 4'e yükseltirken, Bandırmaspor ise 1 puanda kaldı.
Stat: Pendik
Hakemler: Melih Kurt, Azem Zorlu, Rüştü Muhammed Orcan
Atko Grup Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kitsiou (Dk. 89 Görkem Bitin), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira, Mesut Özdemir, Hakan Yeşil (Dk. 56 Bekir Karadeniz), Wilks (Dk. 89 Berkay Sülüngöz), Denic, Ahmet Karademir (Dk. 69 Hüseyin Maldar), Clarke-Harris (Dk. 87 Thuram)
Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Hountondji, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Hikmet Çiftçi), Mulumba, Ndongala (Dk. 62 Topalli), Messaoudi (Dk. 79 Faruk Can Genç), Bacuna, Samake (Dk. 69 Tanque)
Goller: Dk. 60 Denic, Dk. 90+4 Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Mulumba, Dk. 60 Bacuna, Dk. 88 Atınç Nukan (Bandırmaspor), Dk. 49 Kitsiou, Dk. 76 Denic, Dk. 90 Utku Yuvakuran (Atko Grup Pendikspor)