16 Kasım
Macaristan-İrlanda
17:00
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
17:00
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Pelicans'ta Willie Green ile yollar ayrıldı

NBA ekibi New Orleans Pelicans'ta başantrenör Willie Green'in görevine son verildi.

16 Kasım 2025 11:55
Haber: AA
Pelicans'ta Willie Green ile yollar ayrıldı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans'ta başantrenör Willie Green ile yollar ayrıldı.

NBA'in açıklamasında, Pelicans'ta 5. sezonunu geçiren ABD'li çalıştırıcı Green'in görevine son verildiği belirtildi.

Yardımcı antrenör James Borrego'nun takımın başında geçici yer alacağı ifade edildi.

Pelicans, Green'in göreve geldiği 2021'den beri 150 galibiyet, 190 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon son 4 maçını kaybeden Pelicans, 2 galibiyet ve 10 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın son sırasında yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
