"Pelicans, Lonzo ve Redick için takas telefonları aldı" iddiası

New Orleans Pelicans'ın Lonzo Ball ve JJ Redick'in takasa açık olup olmadığına ilişkin telefonlar aldığı ve bu fikre kapalı olmadıkları iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, ekibin Ball ve Redick'i takas etmesi durumunda, Nickel Alexander-Walker ve Kira Lewis'e daha fazla dakika vereceği düşünülüyor.



Pelicans ile ikinci sezonunda olan Lonzo, önümüzdeki ölü sezonda sınırlı bir serbest oyuncu olacak.



Redick ise, Pelicans'la iki yıllığı 26.5 milyon dolarlık kontratının ikinci sezonunda yer alıyor.



