Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Pelicans, Lonzo ve Redick için takas telefonları aldı" iddiası

New Orleans Pelicans'ın Lonzo Ball ve JJ Redick'in takasa açık olup olmadığına ilişkin telefonlar aldığı ve bu fikre kapalı olmadıkları iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın Lonzo Ball ve JJ Redick'in takasa açık olup olmadığına ilişkin telefonlar aldığı ve bu fikre kapalı olmadıkları iddia edildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, ekibin Ball ve Redick'i takas etmesi durumunda, Nickel Alexander-Walker ve Kira Lewis'e daha fazla dakika vereceği düşünülüyor.

Pelicans ile ikinci sezonunda olan Lonzo, önümüzdeki ölü sezonda sınırlı bir serbest oyuncu olacak.

Redick ise, Pelicans'la iki yıllığı 26.5 milyon dolarlık kontratının ikinci sezonunda yer alıyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal