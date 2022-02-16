Pekin'den 6'ncılıkla dönen Furkan Akar 2026'da madalya hedefliyor!

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde 6. olan milli sporcu Furkan Akar, hedeflerinden bahsetti.



Kısa kulvar sürat pateninde olimpiyatlara kota alan ilk milli sporcu olan Furkan, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı 6. sırada tamamladı ve Türkiye adına bir ilki daha gerçekleştirdi.



Kış olimpiyatlarında Türkiye adına bugüne kadarki en iyi sonuca ulaşan Furkan, AA Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.



Sürat pateniyle ağabeyi Burak Akar sayesinde tanıştığını anlatan milli sporcu, "Bu sporu aslında ağabeyim Burak Akar yapıyordu. Beni antrenmanına götürdü. 'Hobi olarak denemek istiyorum.' dedim. Hoca ile konuştuk, önce hobi olarak başladım. Zamanla süratim ve tekniğim arttı. Bu işi ciddiye aldım, kulüpte devam ettim ve milli takıma seçildim." ifadelerini kullandı.



Furkan, ilk başlarda buzun üzerinde çok düştüğünü ancak hiç pes etmediğini vurgulayarak, "Çünkü buzda kayarken çok mutlu oluyorum." dedi.



19 yaşındaki Furkan, bu noktaya ulaşmak için birçok şeyden fedakarlık yaptığına işaret ederek, "Bu sporla 9 yıldır ilgileniyorum, 6 yıldır da milli takımda yer alıyorum. Okuldan uzak kalıyorsunuz, dersleri aksatıyorsunuz. Arkadaşlarınız dışarıda eğlenirken siz sabah akşam antrenman yapıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Haftanın 6 günü sabah 2, akşam 3 saat çalışıyorum. Aktivite yapacak zamanınız olmuyor çünkü sürekli antrenman yapıyorsunuz." diye konuştu.



"Olimpiyatlara katılacağımıza ilk başta kimse inanmamıştı"



Sürat pateninin kendisi için yaşam biçimine dönüştüğünü dile getiren Furkan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sürat pateninden önce de başka bir branş yapmadım. Sürat patenine başladıktan sonra tekniğim bu yönde ilerleyince devam ettim. Heyecan verici bir spor. Kayarken 45-50 kilometre hıza çıkabiliyoruz. Bu hıza çıkınca çok mutlu oluyoruz. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Sakatlık açısından riskli bir spor ama dönüşlere alışıyoruz, artık ilk başlardaki gibi korkmuyoruz. Korkarsanız zaten bu sporu da yapamazsınız."



Buz denilince aklına "heyecan", "aksiyon" ve "sürat" geldiğini söyleyen milli sporcu, olimpiyat serüveninin nasıl başladığıyla ilgili ise şöyle konuştu:



"Bu branşta Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcuyum. Sabah akşam hiç durmadık çalıştık. Başkanımız Sayın Gökhan Özdemir ile 3 yıl önce aramızda bir konuşma geçti. 'Biz olimpiyatlara katılacağız.' dedi. Aslında arkadaşlarımız, camia olsun bize ilk başta kimse inanmamıştı. Ama biz federasyonumuza inandık, antrenörümüzle birbirimize inandık. 5 kişilik olimpik kadromuz vardı. Çin, Japonya, Macaristan ve Hollanda'da olimpiyat elemelerine katıldık. Olimpiyat kota müsabakaları en son Hollanda'da düzenlendi. 1000 metre yarışı son gün yapıldı. Hocamızın taktiği bize kota kazandırdı."



"Bir yandan da hüzünlüyüm"



Olimpiyat kotasını aldıktan sonra yurt dışında Fransa Milli Takımı ile yaklaşık 20 günlük bir kampa katıldığını belirten Furkan, Pekin'e de erken giderek antrenmanları burada sürdürdüklerini anlattı.



"Olimpiyat sporun zirvesidir." diyen Furkan, "Bu zirveye adım atmak hiç kolay değil. Bu zirveye adım attım, güzel bir gurur, heyecan yaşadım. Kota kazanarak zaten bir ilki gerçekleştirmiştik. Pekin'de 6'ncılık elde ettim, bu da Türk spor tarihinde bir ilk. Çok mutluyum, gururluyum. Aslında bir yandan da hüzünlüyüm, madalya kıl payı kaçtı. Madalya da olabilirdi ama 6'ncılık da çok gurur verici." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin kış olimpiyatlarındaki madalya umutlarını artıran Furkan, yeni hedeflerine ilişkin ise şunları kaydetti:



"Artık önümde dünya, Avrupa şampiyonaları, dünya kupaları yarışmalarım var. Buralarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağım. 2026 Kış Olimpiyatları için şimdiden çalışmaya başladım. Çünkü 4 yıl kısa bir süre, hemen geçiyor. 2026'da milli takım arkadaşlarımla takım halinde gitmeyi ve madalya kazanmayı hedefliyoruz. 2026'da mutlaka madalya için yarışacağım. Bir ay sonra Kanada'da Dünya Şampiyonası var. Orada da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım."



Furkan, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Yarışlar başlamadan önce de Türkiye'den çok fazla ilgi, destek gelmişti. Bu başarıyı Türkiye olarak başardık. Aslında yeni gelen gençler için bir idol oldum. Bana 'İdolüm ağabey sensin, artık senin gibi kaymaya çalışacağız.' mesajları geliyor. Sporda asla pes etmek yok. Sürekli çalışmak gerekiyor. Bazen zorlanacağız, aileden okuldan uzak kalacağız ama sürekli çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.













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