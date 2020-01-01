Pascal Siakam, "paslanmayı" sorun etmiyor

Toronto Raptors yıldızı Pascal Siakam, basketbol oynamamaktan ötürü oluşan "paslanmanın" sorun olmayacağından emin olduğunu söyledi.



Sezonun yeniden başlama tarihine yaklaştığımız için, NBA sporcuları için önemli endişelerden biri, uygun oyun formuna geri dönmelerini sağlamaları.



Paslanma ve aşırı rahatlamış olan kaslar, bazı oyuncuların parke üzerindeki performanslarını etkileyebilecek birkaç faktör.



Kamerunlu yıldız, Toronto Sun ile yaptığı röportaj sırasında bu konudaki düşüncelerini paylaştı:



"Tabii ki uzun süre şut atmadan ya da basketbol oynamamaktan sonra, sahaya çıkıp, biraz koşacağım, şut çalıştığımdan emin olacağım ve oyunda göreceğim şeyler üzerinde çalışacağım. İkili oyunlarımızdan, hücumumuzda yürüttüğümüz farklı aksiyonlara ve farklı varyasyonlara bakacağım. Ne kadar çok eylemde bulunursam ve sayı bulmak için ne kadar çok seçenek ve farklı yollarım olursa, ben ve ekibim için o kadar iyi olur."



Siakam sürekli olarak, antrenman kampı öncesinde Raptors'ın tesisinde çalışmaktaydı:



"Bunların hepsi yolculuğun bir parçası ve günün sonunda bunu zor olarak görmüyorum, sadece elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışan bir oyuncunun süreci olarak görüyorum. Yani bu da yolculuğun bir parçası ve ben bunu tüm iyi ve kötü noktaları ile kabul ediyorum."



