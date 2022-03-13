Fransa Ligue 1'in güçlü ekiplerinden Paris Saint Germain, gelecek sezon için orta sahayı güçlendirmek istiyor. Paris ekibinde hedefinde, Manchester United forması giyen Paul Pogba ve Lyon forması giyen Brezilyalı Lucas Paqueta var.



Fransız basınından Julien Maynard'ın haberine göre; Paris Saint Germain, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fransız oyuncu Paul Pogba ve Lyon'un Brezilyalı oyuncusu Lucas Paqueta ile temas kurdu. Takımın orta saha bölgesini güçlendirmesi gerektiğini düşünen Paris yönetiminin, hem Paqueta'yı hem de Pogba'yı kadrosuna katmak için nabız yokladığı belirtildi.



ÖNCELİK MBAPPE

Bir yandan gelecek sezonun takviyelerini düşünen Paris ekibi, bir yandan da takımın Fransız yıldızı Kylian Mbappe'yi takımda tutmanın yollarını arıyor. PSG yönetiminin, Mbappe konusu nihayete ermeden orta saha konusunda net bir hamle yapmasının beklenmediği ifade edildi.