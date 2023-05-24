Paralimpik yüzme'de Dünya Serisinde son durak: Fransa

Paralimpik yüzücüler, Dünya Serisi'nin Fransa ayağında mücadele edecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puan veren Para Yüzme Dünya Serisi'nin Fransa ayağı, 26-28 Mayıs tarihlerinde Limoges kentinde düzenlenecek.
Organizasyonda Türkiye adına milli takım antrenörü Duran Arslan yönetimindeki sporcular Meryem Nur Tunuğ, Umut Ünlü ve Şevval Beren Mutlu yarışacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puan veren Para Yüzme Dünya Serisi'nin Fransa ayağı, 26-28 Mayıs tarihlerinde Limoges kentinde düzenlenecek.
Organizasyonda Türkiye adına milli takım antrenörü Duran Arslan yönetimindeki sporcular Meryem Nur Tunuğ, Umut Ünlü ve Şevval Beren Mutlu yarışacak.