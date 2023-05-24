Paralimpik yüzme'de Dünya Serisinde son durak: Fransa

Paralimpik yüzücüler Dünya Serisi'nin Fransa ayağına katılacak. Ülkemizi Meryem Nur Tunuğ, Umut Ünlü ve Şevval Beren Mutlu temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Paralimpik yüzme'de Dünya Serisinde son durak: Fransa
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24 Mayıs 2023 15:51
Paralimpik yüzücüler, Dünya Serisi'nin Fransa ayağında mücadele edecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puan veren Para Yüzme Dünya Serisi'nin Fransa ayağı, 26-28 Mayıs tarihlerinde Limoges kentinde düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye adına milli takım antrenörü Duran Arslan yönetimindeki sporcular Meryem Nur Tunuğ, Umut Ünlü ve Şevval Beren Mutlu yarışacak.

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