PAOK ve Maccabi golsüz başladı

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında PAOK ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Toumba'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.



Konuk ekibin 35. dakikada Dor Peretz ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Bu sonucun ardından iki takım da UEFA Avrupa Ligi'ne 1'er puanla başladı.



PAOK, gelecek maç haftasında Celta Vigo'ya konuk olacak. Maccabi Tel Aviv ise Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.



