24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
1-141'
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
2-0DA
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-038'
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
2-251'
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-283'
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-141'
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
2-0DA
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-1DA
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
0-09'
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
0-010'
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
0-241'
24 Eylül
Nice-Roma
0-040'
24 Eylül
Freiburg-Basel
1-041'
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
0-037'
24 Eylül
Braga-Feyenoord
0-041'
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
1-239'
24 Eylül
Como-Sassuolo
2-036'

PAOK ve Maccabi golsüz başladı

PAOK, sahasında ağırladığı Maccabi Tel Aviv ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında PAOK ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Toumba'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Konuk ekibin 35. dakikada Dor Peretz ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından iki takım da UEFA Avrupa Ligi'ne 1'er puanla başladı.

PAOK, gelecek maç haftasında Celta Vigo'ya konuk olacak. Maccabi Tel Aviv ise Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.