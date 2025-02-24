Panathinaikos'ta Tete fırtınası!

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Panathinaikos'a transfer olan Tete, Yunan temsilcisindeki performansıyla dikkat çekiyor.
Panathinaikos'ta 39 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 10 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
Tete, bu performansıyla birlikte Panathinaikos'ta en çok gol atan futbolculardan biri oldu. Yunan ekibinde Tete ile birlikte en çok gol atan diğer isim Filip Djuricic [10 gol]
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Tete'nin Panathinaikos ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Panathinaikos'ta 39 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 10 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
Tete, bu performansıyla birlikte Panathinaikos'ta en çok gol atan futbolculardan biri oldu. Yunan ekibinde Tete ile birlikte en çok gol atan diğer isim Filip Djuricic [10 gol]
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Tete'nin Panathinaikos ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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