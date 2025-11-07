Indiana Pacers, çok yıllı garanti içermeyen sözleşmeye sahip Mac McClung'ı serbest bırakarak kadroda yer açtı ve bu boşluğu Monte Morris ile doldurdu.



McClung, Pacers formasıyla üç karşılaşmada görev yaptı ve maç başına 6.3 sayı ve 1.3 ribaund üretti. Ortalama 11.3 dakika süre aldı.



Monte Morris ise geçen sezon Pacers ile 45 maçta forma giymişti. Morris, maç başına 5.2 sayı, 1.5 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla 12.7 dakika sahada kalmıştı.



