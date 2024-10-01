Osimhen, Icardi ve Batshuayi'den %54'lük katkı

Galatasaray'ın forvetleri gol ve asist yağmuruna devam ediyor. Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi %54'lük skor katkısı yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Osimhen, Icardi ve Batshuayi'den %54'lük katkı
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01 Ekim 2024 09:17
Kasımpaşa maçında 3-0'ı bulan ancak galibiyeti koruyamayan Galatasaray, gollerine ise ara vermedi.

Galatasaray bu sezon üç kulvarda oynadığı 11 resmi maçta toplam 28 kez ağları sarstı. Bu gollerin yüzde 54'ü ileri uçta dönüşümlü görev yapan forvetlerden geldi.

Geçen yılı Fenerbahçe'de geçiren ve yeni sezonun ilk transferlerinden olan Michy Batshuayi 4 gol-2 asist kaydetti.

Avrupa'nın da en sansasyonel transferi olan Victor Osimhen de takıma uyumlu başlamasının meyvelerini aldı. Nijeryalı, Kasımpaşa maçında ilk kez gol sevincini yaşarken 2 kez ağları sarstı, toplamda 3 asist yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi, Kasımpaşa karşılaşmasında gollerine ara vermedi. Ağları sarsan Tangocu toplamda 3 gole ulaşırken 1 defa da asist katkısı sağladı.

Galatasaray'ın hücum hattındaki bu üç futbolcu bu sezon toplamda ise 15 kez tabelayı değiştirdi.

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