Osayi-Samuel: "Kazanabilirdik!"

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osayi-Samuel: 'Kazanabilirdik!'
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06 Mart 2022 21:34
Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadeleyi değerlendiren Samuel, "Maça iyi başladık. Hocamız da ilk 20 dakika baskınının çok önemli olduğunu söyledi. Kırmızı kart hakkında konuşmak istemiyorum. Sahada kalmak ve gol yememek istedik. Golü de yedik ama karakter gösterdik. Kesinlikle kazanabilirdik. Pozisyonumdan memnunum. Hücumda daha fazla zevk alıyorum. Ancak oynamak güzel." dedi.

Sağ bek olarak oynayan ve Nwakaeme'yi kontrol görevi verilen Nijeryalı oyuncu, "Anthony Nwakaeme'nin ne kadar iyi olduğunu biliyordum. Maçtan önce videolarını izledim. Birkaç kez beni geçti, gol de attı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

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