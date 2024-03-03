Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları sona erdi

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları sona erdi
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03 Mart 2024 18:12
Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Pikolo Derneği iş birliğinde Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde dün başlayan etkinliğe, 17 ilden 310 sporcu katıldı.

Yarışların son gününde sporcular, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde oluşturulan özel alanda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışlarda 24 kategoride 72 sporcu ödül almaya hak kazandı.

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, yarışmaya İzmir, Ankara, Ordu, Tokat, Konya, Kayseri, Samsun, Osmaniye, Kocaeli, Balıkesir, Mersin, Bursa, İstanbul, Düzce, Antalya, Van ve Eskişehir'de faaliyet gösteren toplam 38 kulüpten 310 sporcunun katıldığını söyledi.

Tüm sporcuları gösterdikleri mücadelelerinden dolayı kutlayan Tezcan, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu'na Ordu'ya gösterdiği önemden dolayı teşekkür etti.

Konuşmanın ardından sporculara ödülleri verildi.

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