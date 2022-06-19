Onur Bulut için kritik hafta

Galatasaray, bir süredir girişimlerde bulunduğu Onur Bulut transferini önümüzdeki hafta sonuçlandırmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Onur Bulut için kritik hafta
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19 Haziran 2022 15:19
Galatasaray, Kayserispor forması giyen Onur Bulut için ısrarını sürdürüyor.

Yabancılardan kurulu sağ beke yerli takviyesi kararı alan ve 28 yaşındaki futbolcu için Kayserispor ile temasa geçen Galatasaray, şimdi de istenilen 2.5 milyon euro'luk bonservis bedelini indirmeye çalışıyor. Galatasaray, önümüzdeki hafta transferi sonuçlandırmak itiyor.

Geride kalan sezonda sergilediği performansla dikkat çeken Onur Bulut'un adı transferde Trabzonspor ile de geçiyor.

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