Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'tan ayrılıyor!

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifini reddeden ve geçtiğimiz sezon Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da istediği şansı yakalayamadı.



Alman basınında yer alan habere göre, Stuttgart'ta bu sezon sadece 5 maçta süre alan genç futbolcu, daha fazla forma giymek için bu yaz kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor.



STUTTGART, KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR



Stuttgart'ta teknik direktör Pellegrino Matarozzo'nın bu sezon alınan kötü sonuçlara rağmen genç futbolcuyu oynatmamasının eleştirileri de beraberinde getirdiği vurgulanırken, Stuttgart'ın potansiyeline inandığı 18 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.



SALZBURG İLGİLENİYOR



Öte yandan haberde, şu ana kadar herhangi bir resmi temas olmasa da Avusturya ekibi RB Salzburg'un Ömer Faruk ile ilgilendiği aktarıldı.



SADECE 79 DAKİKA OYNADI



Ömer Faruk Beyaz, bu sezon Stuttgart formasıyla sahada sadece 79 dakika kalabildi. Dördü lig, biri kupa olmak üzere beş maçta sahaya çıkan genç futbolcu, son maçını ise 22 Ocak'ta Bundesliga'da oynanan Freiburg karşısında oynadı.



MİLLİ TAKIM'A DA YANSIDI



18 yaşındaki futbolcunun, Almanya'da süre alamaması Milli Takım'a da yansıdı. Stutgart'a transferinden önce Ümit Milli Takım'da forma giyen Ömer Faruk, son olarak 19 Yaş Altı Milli Takım'a çağırıldı.









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