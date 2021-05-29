Olympiakos'un adayları: Ndao, Ghezzal, N'Koudou

Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde kanat oyuncusu transferi peşinde olan Olympiakos, Türkiye'de yükselen isimleri listesine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Olympiakos'un adayları: Ndao, Ghezzal, N'Koudou
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29 Mayıs 2021 17:52
Yunanistan şampiyonu Olympiakos gelecek sezon iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarına başlarken, gözünü Türkiye'ye çevirdi.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre kanat oyuncusu transferi yapmak isteyen Olympiakos'un listesinde geçen sezon Türkiye'de oynamış 3 oyuncu yer alıyor.

Yunan ekibinin Karagümrük'dan Alassane Ndao ile birlikte Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal ve Georges-Kevin N'Koudou'yu listesine aldığı kaydedildi.

"15 HAZİRAN'A KADAR TRANSFER BİTECEK"

Olympiakos'un transferi hazırlık kampına yetiştirmek için girişimleri hızlandırdığı ve 15 Haziran'a kadar bu 3 isimden birini kadroya katmak istediği vurgulandı.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girecek olan Olympiakos, Avrupa'da ilk maçına 20-21 Haziran tarihinde çıkacak.




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