Olympiakos'un adayları: Ndao, Ghezzal, N'Koudou

"15 HAZİRAN'A KADAR TRANSFER BİTECEK"

Yunanistan şampiyonu Olympiakos gelecek sezon iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarına başlarken, gözünü Türkiye'ye çevirdi.Yunanistan basınında yer alan haberlere göre kanat oyuncusu transferi yapmak isteyen Olympiakos'un listesinde geçen sezon Türkiye'de oynamış 3 oyuncu yer alıyor.Yunan ekibinin Karagümrük'danile birlikte Beşiktaş'ın yıldızıve'yu listesine aldığı kaydedildi.Olympiakos'un transferi hazırlık kampına yetiştirmek için girişimleri hızlandırdığı ve 15 Haziran'a kadar bu 3 isimden birini kadroya katmak istediği vurgulandı.Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girecek olan Olympiakos, Avrupa'da ilk maçına 20-21 Haziran tarihinde çıkacak.