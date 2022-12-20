Olimpiyat şampiyonu Galmarini'den Erzurum'da teorik ve pratik snowboard eğitimi

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) desteğiyle Erzurum'da, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları şampiyonu ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları ikincisi Nevin Galmarini'nin katılımıyla teorik ve pratik snowboard eğitimleri düzenlendi.



TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, eğitimlere katılan milli sporcular, olimpiyat şampiyonu Galmarini'den antrenman metotları, mental hazırlık gibi konularda önerilerini ve deneyimlerini dinleme, birlikte antrenman yapma olanağı buldu.



Snowboard Milli Takımı sporcusu Selin Gülce Güler, eğitimlere ilişkin, "Olimpiyat şampiyonu bir sporcu ile beraber olmak, başarı sırlarını dinlemek benim için çok önemliydi. Tekniğimin düzelmesinde, hızlanmamda, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da derece almamda olimpiyat şampiyonu bir sporcunun tecrübelerinin çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.



Nevin Galmarini ise eğitimlerle ilgili, "Öncelikle bu eğitimde amacım Türk sporcularına değer katabilmek. Halihazırda sahip oldukları seviye ve tutku mükemmel. Ben mümkün olduğunca stratejik, teknik ve özellikle mental bilgiler vermeye çalışıyorum. Türkiye zaten küçük yaştaki çocuklara bu sporun tutkusunu aşılayarak başarılı bir gelişme sağlıyor. Gelecekteki başarının kaynağı budur. Türkiye'nin en yüksek dağı İsviçre'nin en yüksek dağından daha yüksek. Yani rekabet etmek için zaten bir avantaj var. Günün sonunda planlamalar başarının yüzde 99'unu oluşturuyor." ifadelerini kullandı.



Eğitimleri değerlendiren Snowboard Milli Takımı Başantrenörü Serdar Özger de "Snowboardda hızlı bir gelişme gösteriyoruz. Aslında bu spora olan yatırımlarımız 1990'larda başladı. 2006'da Türkiye Kayak Federasyonunun çabaları ile çok daha hızlı bir ivme yakaladık. Nevin Galmarini'nin bu eğitimler ile büyük faydaları oldu. Sporcularımız için bu bilgileri bir olimpiyat şampiyonundan öğrenmek çok değerli. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine çok teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.





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