Olcay Demir: 'Tenhada özür olmaz!'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir, Galatasaray'a 1-0 kaybettikleri maçı değerlendirdi.



Demir, "Aslında oyunu 3 bölümde planlamıştık. İlk yarı beklediğimiz gibi geçti. Galatasaray'a oynamamız gerektiği gibi oynadık. Savunma anlamında planlarımız tuttu. Bir tane saçmasapan bir penaltı oldu. Pozisyon yok, bir şey yok! İlk yarının son dakikalarına doğru golü yedik. Planımızın ilk aşamasında maçı 0-0 veya 0-1 götürmek vardı. Maçın orta bölümünde Galatasaray'ın baskısı düşünce daha çok oynamayı planlıyorduk. Burada çok etkili olamadık. Geriden oyun kuramadık. Galatasaray'ın ön alan baskısı yüksek ve iyi. Biraz daha topa sahip olmaktı orta bölümde planımız, bunu yapamadık. Son bölümde ön alan baskısı planladık. Galatasaray'a karşı 2-3 pozisyon bulursunuz, 1 tanesini atmanız gerekiyor. Son bölümde 1-2 pozisyona girdik ama atamadık. Genel hatlarıyla, oyunu savunmada iyi oynadık. Çocuklar söylediğim hemen hemen her şeyi yaptılar. Ofansta bir tık daha etkili olabilirdik, olamadık." dedi.



NDAO İLE YAŞADIĞI TARTIŞMA



Olcay Demir, ayrıca, "Alassane Ndao ile onu konuşuyorduk. Başkan da geldi. Özür de diledi. Kameraların önünde bunu yaptın, basının önünde özür dilersen özrünü kabul ederim, yoksa hiçbir şekilde kabul etmem dedim. O da tamam dedi. Şimdi başkanımızla beraber onu konuşuyorlar. Ben 10 senedir bu kulübün içerisindeyim. Fatih Tekke'nin yardımcısıydım. Yarın büyük ihtimalle bırakacağım. Emanet olarak buraya çıktım. Fatih Hoca'nın işte gitmesinden sonra Ndao biraz üzerine alındı çıkmasını. Taktiksel bir şeydi bu. Orada ters ayaklı bir oyuncu istedim. Bir şeyler söyledi orada. Çok şey yapmadım sinirli diye. Ben 10 senedir bu kulüpteyim. Bu çocukların hepsi benim kardeşim gibi. Hepsiyle çay, kahve içiyoruz; eşlerimiz görüşüyor. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. 2015 senesinden beri, Yalçın Hoca'dan beri buradayım. Daha önce hiç görmedim. Bizde olmazdı. İstanbulspor'un kültürüne çok aykırı bir şey. Böyle bir talihsizlik yaşandı. Sinirlendim. Ne yapmaya çalışıyorsun, kameraların önünde bilerek mi yapıyorsun dedim. O da bir şeyler söyledi. Ben olayın taktiksel olduğunu söyledim. Hareketi kameralar önünde yapıyorsan özrünü de kameralar önünde yapacaksın, öyle tenhalarda olmaz dedim. Öyle kapandı mevzu. Bir problem yok." sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Demir, kulübün teknik direktör Fatih Tekke ile pazartesi yollarını ayırdığını hatırlatarak, "Fatih Tekke'nin ayrılmasıyla takımda bir şok oldu. Maça takımı Fatih Hoca hazırladı. Bana aynı şeyleri takıma aktarmak ve maçın içinde bunları yönlendirmek kaldı." dedi.



Galatasaray'ın çok fazla yetenekli oyuncusu olduğunu ve bu nedenle maçın ilk bölümünde alan savunması yaptıklarını aktaran Demir, "Maçın orta bölümünde biraz daha topa sahip olmayı düşünüyorduk. Bunu çok yapamadık. Oyunun son bölümünde ise bir ön alan baskısı planladık. Aslında plan tuttu. Fakat Galatasaray maçında girdiğiniz 3-4 pozisyon oluyor. Bunlardan bir tanesini atmanız gerekiyor. Atsaydık burada bir puanı rahatlıkla alacaktık. Güzel bir maç oldu. Savunma anlamında iyi oynadık. Biraz daha üretken olabilirdik. Olmadı. Galatasaray'a başarılar diliyorum." diye konuştu.



"BEN DE AYRILACAĞIM"



Olcay Demir, Fatih Tekke'nin yardımcısı olduğunu vurgulayarak, "Fatih Hoca dün istifa etti. Ben de bu maça emanetten çıktım. Burası aynı zamanda benim de kulübüm. 10 senedir bu kulüpteyim. Yarın büyük ihtimalle ben de ayrılacağım. Üç gün sonra da bir maç var. Başkanımız bir değerlendirme yapacak. Yeni bir hoca gelir. İstanbulspor daha da iyi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.



GALATASARAY'IN PENALTISI



Demir, Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin paslaşarak kullandıkları ve kaçırdıkları penaltıyı saygısızlık olarak algılayıp algılamadıklarına yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:



"Oyuncular biraz öyle algıladı. Sahanın içinde de biraz gerginlik oldu. Maç 0-0, böyle bir şey yapmak bence doğru değil ama dünyada bunun örnekleri var. Messi yaptı. Avrupa'da yapanlar var. Yapılabilir ama maç 0-0 iken yapmak bence saçma. Boş kaleye de golü atamadı. Ben saygısızlık olarak addetmiyorum. Sonuçta futbol oynuyoruz. Futbolun içindeki kurallar belli. Kurallar dahilindeyse buna hakkı var. Maç 5-0, 3-0 olsaydı ve bunu yapsaydı, bence daha çok saygısızlık olurdu. Bu Galatasaray'ın aleyhine olan bir şey. Bence saçma bir şey yaptılar."













