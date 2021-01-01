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Oladipo: "İnsanlar benden hep vazgeçti..."

Houston Rockets guardı Victor Oladipo, kendisini eleştirenlerin hatalı olduklarını, sezon içinde kanıtlamaya hazır olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets guardı Victor Oladipo, kendisini eleştirenlerin hatalı olduklarını, sezon içinde kanıtlamaya hazır olduğunu söyledi.

Portland Trail Blazers'a karşı dün geceki 104-101'lik galibiyette 25 sayı bulan Oladipo, maçtan sonra yaptığı röportajda, insanların geçmişte kendisinden nasıl vazgeçtiklerini anlattı:

"Kariyerim boyunca insanların benden hep vazgeçtiklerini hissetmiş olmam, talihsiz bir durum. Ama bu hayatın bir parçası ve kabullendim artık. Her günümü en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum ve bu oyunu oynama şansım olduğu için Tanrı'ya şükrediyorum. Her gün küçük şeylerle, kendime karşı bir savaş veriyorum. Ama en azından elimde basketbol var. Buraya gelip her gece rekabet ederek, elimden gelenin en iyisini yapıyorum."


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