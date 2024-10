Okçulukta beklentiyle beraber hedefler büyüdü

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, son dönemde elde edilen başarılarla beklentilerin arttığını, olimpiyatlara hem erkekler hem de kadınlarda takım halinde katılmayı ve tüm kategorilerde madalya için mücadele etmeyi amaçladıklarını söyledi.



Ergin, AA muhabirine Paris 2024'te kazanılan ilk takım madalyası, paralimpik okçuluk ve bundan sonraki sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yusuf Göktuğ Ergin, Tokyo 2020'den sonra en önemli hedeflerinin olimpiyatlarda takım madalyası kazanmak olduğunu ve bunu Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile Paris'te başardıklarını söyledi.



Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takımın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandığını hatırlatan Ergin, "Daha önce tarihimizde birçok kez takım madalyasının kıyısından döndük. Artık o madalyayı kazanmayı gerçekten çok istiyorduk. Sporcularımız, çok güzel bir idare ortaya koydu." dedi.



Ergin, Mete Gazoz'un Tokyo'da bireyselde altın madalya alarak tarihi bir başarı elde ettiğinin altını çizerek, "Mete'nin altın madalya kazanması, 'Türkiye'de bu iş başarılabilirmiş' fikrini oluşturdu. Çünkü öncesinde gerçekten defalarca dördüncü olmamız, Türk okçuluğunda artık biz olimpiyat madalyası alamayacağız algısı yaratmıştı. Mete, bu algıyı altın madalyayla paramparça etti. Arkasından sporcularımız, çok inançlı bir şekilde üç yıl boyunca çalıştı. Bu üç yılı takım madalyasına odaklanarak geçirdik. Sonucunu almış olmak hepimiz için çok büyük mutluluk." değerlendirmesinde bulundu.



Milli okçuların son dönemde uluslararası organizasyonlarda gösterdiği performans sonrası toplumda büyük bir beklentinin oluştuğuna işaret eden Ergin, şunları kaydetti:



"Ülkemizde okçuluk gerçekten çok yakından takip edildi. Sporcularımıza gösterdikleri ilgi ve alaka inanılmazdı. Bunun için öncelikle Türk toplumuna teşekkür ediyorum. Bu desteği en iyi şekilde kullanarak podyuma sporcularımızı çıkarmaya çalıştık. Bundan sonrası için beklentinin arttığının farkındayız. Ama bir yandan da arkada çok büyük bilgi birikim, veri birikimi oluşuyor. 10 yıldır sporcularımızla yaptığımız tüm çalışmalar derlenmiş durumda, şu an boş dönemde analizini yapıyoruz. Kasım ayında başlayacağımız önümüzdeki yılın çalışmalarıyla birlikte artık olimpiyat oyunlarına hem kadınlar hem de erkeklerde tam kadro katılan, 5 kategoride de madalyayı hedefleyen, bu madalya hedeflerinden en az iki tanesinin altın madalya olması için mücadele eden bir takım haline dönüşeceğiz."



Olimpiyatın Gençleri Projesi meyvelerini verdi



Ergin, son iki olimpiyat ile dünya şampiyonasında kazanılan madalyalarda 2013 yılında başlatılan Olimpiyatın Gençleri Projesi ile 2020 ve 2024 strateji planlarında ortaya konulan altyapı yatırımlarının önemli rol oynadığını vurguladı.



Bundan sonra da altyapı yatırımının devam edeceğini dile getiren Ergin, elit düzeyindeki sporcuların kariyerlerini iyi şekilde yönetecek tecrübeli teknik ekibin de mevcut oluştuğunu anlattı.



Ergin, 2028 yılına kadar bu ekibin genişlemesini beklediklerini belirterek, "Biz tecrübelerimizi, ekibimize dahil olan arkadaşlarımıza aktarmaya onların da daha hızlı bir şekilde eğitilmelerini sağlamaya çalışacağız. Bu sayede inanıyorum ki 2028 yılına kadar çok daha fazla uluslararası alanda madalya almış elit sporcu olacaktır." diye konuştu.



Mete Gazoz takıma liderlik etti



Paris 2024'te Mete Gazoz'un bireyselde çeyrek finalde yenilse de takım madalyası kazanılmasına hazırlık sürecinden itibaren büyük katkı sağladığını aktaran Ergin, şöyle devam etti:



"Mete'de bireyselde kaybetmiş olmanın vermiş olduğu üzüntü tabii ki oluştu. Bunu çok erken ve hızlı bir şekilde atlatabildik. Çünkü aslında bakarsanız Paris Olimpiyatları'ndan en büyük hedefimiz olan takım madalyasına ulaşarak döndük. Mete de bu geriye dönük 3 yıllık süreçte, bu takım madalyasının alınabilmesi için arkadaşlarını motive etme, destekleme konusunda teknik ekibimize en çok destek olan kişiydi. Aslında takım lideriydi. O da bu liderlik sınavını başarıyla sonuçlandırmış olmaktan mutluydu. Tabi ki bireysel anlamda daha önce olimpiyat şampiyonu olmuş sporcunun hedefi, katıldığı her yarışmayı kazanmaktır. Mete'nin bundan sonraki hedefi de sezon başlar başlamaz katılacağı her yarışı kazanmak olacaktır. Ama en önemlisi Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci olimpiyat altınını kazanmaya çalışacaktır."



16 yıl sonra gelen paralimpik oyunları şampiyonluğu



Göktuğ Ergin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı ise birer altın ve gümüş madalyayla tamamladıklarını hatırlattı.



Ergin, Türkiye'nin 28 madalya kazanarak en başarılı paralimpik oyunları organizasyonunu geçirmesinde, "paralimpik branşların ana federasyonların altına bağlanmasının" en önemli faktörü oluşturduğunu söyledi.



Para okçululuk sporcularıyla 2,5 yıldır çalıştıklarını anlatan Ergin, "Sporcularımızı önce tanımaya çalıştık, onların mevcut durumunu tespit etmeye ve onlara nasıl faydalı olabileceğimizi anlamaya çalıştık. Çünkü bizim için de aslında yeni bir meydan okumaydı." ifadelerini kullandı.



Öznur Cüre Girdi'nin paralimpik oyunlarında Türkiye'ye 16 yıl sonra para okçulukta altın madalya kazandırdığına dikkati çeken Ergin, "Öznur Cüre Girdi çok özel bir sporcu. Şu anda ortaya koyduğu performans, bedensel engelli olmayan sporcularla yarışabilecek düzeyde. Bu yıl bunu değerlendirmeyi de düşünüyoruz. Gerçekten onunla ilgili çok farklı planlarımız var. Öznur Cüre Girdi, Türk okçuluğunu çok farklı alanlarda ileriye taşıyacak ve arkadan gelen tüm sporculara örnek olacaktır." şeklinde konuştu.



Ergin, milli para okçuların dünya ve Avrupa şampiyonalarında da önemli başarılar elde ettiğini vurgulayarak, "2028'de paralimpik okçulukta çok iddialı bir takımla orada olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.