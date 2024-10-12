Okan Buruk yönetimden transfer istedi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı yönetimden 10 numara transferi talep etti.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk yönetimden transfer istedi!
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12 Ekim 2024 12:48
Okan Buruk, şu anki performansından memnun olsa da Mertens'in, ilerleyen yaşı nedeniyle form düşüklüğü yaşayacağını ön görüyor.

Genç teknik adam, bu bölge için elinde Sara opsiyonu bulunsa da yıldız futbolcunun yerini değiştirmeyi şimdilik düşünmüyor.

Şampiyonluk yarışında saha içinde takıma komutanlık edecek bir isme ihtiyaç duyduğunu dile getiren Buruk, yönetimden bu transfere yoğunlaşılmasını talep etti.

Galatasaray'ın, orijinal bölgesi sol kanat olan bir ismi de kadroya katmak istediği öğrenildi. 

 
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