Okan Buruk, yerli teknik adamların şampiyonluk geleneğini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi.



Süper Lig'de 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 89 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, 36. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde kapatarak bitime 2 maç kala şampiyonluğunu garantiledi.



Bu sonuçla ligdeki Türk teknik direktörlerin şampiyonluk geleneği sürdü. 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan süreçte 18 sezon üst üste Türk teknik adamlar şampiyon oldu.



- Türk teknik adamlar Süper Lig'e damga vurdu



Süper Lig'de geride kalan 66 sezonun 32'sinde Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 18 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.



Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heinz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam teknik direktörlüğündeki Bursaspor kazandı.



2010-2011 sezonunda Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşırken 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray mutlu sona ulaştı.



Ersun Yanal'ın başında olduğu Fenerbahçe 2013-2014 sezonunda zirvede yer alırken, 2014-2015'de Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray aynı başarıyı gösterdi.



2019-2020 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı İstanbul Başakşehir, 2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın idaresindeki Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor, 2022-2023, 2023-2024'ün ardından bu sezon da Okan Buruk'un yönettiği Galatasaray şampiyon olarak Türk teknik adamların geleneğini sürdürdü.



- Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam



Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.



Son 18 sezonda Galatasaray 9, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.



- Şampiyonlar



Süper Lig'de son 18 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:





2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye 2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye 2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye 2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye 2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye 2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye 2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye 2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye 2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2019-20 İstanbul Başakşehir Okan Buruk Türkiye 2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye 2021-22 Trabzonspor Abdullah Avcı Türkiye 2022-23 Galatasaray Okan Buruk Türkiye 2023-24 Galatasaray Okan Buruk Türkiye 2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye



