Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medyadaki "MHK Başkanı Lala Orta, Galatasaray - Kasımpaşa maçında Ryan Donk ile Nicolo Zaniolo arasındaki pozisyona kırmızı kart diyen yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yaptı ve özet görüntüleri değiştirdi" iddiaları hakkında konuştu.



Konyaspor karşılaşmasının ardından MHK Başkanı Lale Orta ile ilgili iddiaların sorulması üzerine konuşan Okan Buruk "Açıkçası ne ben, ne siz, ne taraftarlar, ne de Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri buna inanmak istemiyordur." dedi.



"LALA ORTA'DAN AÇIKLAMA BEKLEYEBİLİRİZ"



Sözlerine devam eden Okan Buruk "İnşallah bu doğru değildir. Kamuoyu olarak, MHK Başkanı Lale Orta'dan belki bir açıklama bekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.





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