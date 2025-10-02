Okan Buruk, iç sahada Beşiktaş'a puan vermiyor!

Süper Lig'e 7'de 7 ile başlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u deviren Galatasaray, gözünü Beşiktaş ile oynayacağı maça çevirdi.
Galatasaray, Beşiktaş'a karşı Okan Buruk'un derbi performansına güveniyor. Galatasaray'da 3 şampiyonluk yaşayan ve 4. yılında takımın başında yer alan Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı iç sahada puan vermedi.
Sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibine karşı Okan Buruk'un bu performansına güveniyor.
İLGİNÇ İSTATİSTİK
Galatasaray, Okan Buruk döneminde iç sahada Beşiktaş'a karşı oynadığı 3 lig maçını da aynı skorla kazandı:
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
