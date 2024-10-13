Okan Buruk: 'Gol lazımsa 3'ü de oynar!'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100 ekranlarında açıklamalarda bulundu.
Deneyimli hoca, diziliş ve takımdaki forvetler ile ilgili konuştu.
"MICHY BATSHUAYI ÇOK İYİ"
Michy Bathsuayi ile ilgili konuşan Buruk, "Michy Batshuayi çok iyi, çok düzgün, çok profesyonel, çok uyumlu biri. Osimhen geldi, Batshuayi ilk antrenmanda ne tepki verir dersiniz, ben de onu düşündüm. İlk geldiğinde çok mutlu, hiçbir şey olmamış gibi, kendinden emin geldi. Michy öyle bir karakter. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Sonradan girdiği 2-3 maçta iyi değildi aslında, oyun içinde o şeyi veremedi. Beğendiğimiz biri, insan olarak da." ifadelerini kullandı.
"3 TANE ÇOK İYİ SANTRFORUMUZ VAR"
Farklı dizilişlerde takımı oynatabileceğini söyleyen Buruk, "3 tane çok iyi santrforumuz var. Bazen iki forvet oynayacağız. Kasımpaşa maçında ilk yarı iki forvet oynadık. Yine oynayacağız. Farklı diziliş oynayabiliriz, önde ikili olup savunmada 3'lü 4'lü oynamayı düşünüyoruz." dedi.
"OSIMHEN 9 NUMARA"
Osimhen'i kanatta oynatmayı düşünmediği de dile getiren Buruk, "Osimhen'i kanat oyuncusu olarak hiç düşünmüyorum. O karakterde bir oyuncu değil. Tam bir 9 numara." ifadelerini kullandı.
"GOL LAZIMSA 3'Ü DE OYNAR"
Rakip dizilişe göre diziliş yapacağını söyleyen Buruk, "Gol lazımken Osimhen, Icardi, Batshuayi ile üç forvet de oynarsın. Rakip dizilişe göre sen de bir diziliş sağlarsın. Bu olabilecek bir şey. RFS maçında Osimhen olsaydı, 3 forvete dönecektik. O takıma 3 forvetle oynayacaktık." sözlerini sarf etti.
"MEVCUT KADROM HER FORMASYONA UYUYOR"
Okan Buruk ayrıca, "Mevcut kadrom, her formasyona uyuyor. Stoperlerim var. Stoperlerin sayısı fazla. Metehan'dan da çok mutluyum. Adana Demirspor maçında çok iyi oynadı. Nelsson, Abdülkerim, Davinson, Kaan çok iyi. 5 stoperimiz var. Arkada 3'lü oynayabiliriz. Barış ve Sallai kanat bek oynayabiliyor. 1 artı 2 oynasanız, Mertens ve Ziyech forvet arkası oynuyor. Herkes sağlamken her dizilişe gidecek kadromuz var." dedi.
Deneyimli hoca, diziliş ve takımdaki forvetler ile ilgili konuştu.
"MICHY BATSHUAYI ÇOK İYİ"
Michy Bathsuayi ile ilgili konuşan Buruk, "Michy Batshuayi çok iyi, çok düzgün, çok profesyonel, çok uyumlu biri. Osimhen geldi, Batshuayi ilk antrenmanda ne tepki verir dersiniz, ben de onu düşündüm. İlk geldiğinde çok mutlu, hiçbir şey olmamış gibi, kendinden emin geldi. Michy öyle bir karakter. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Sonradan girdiği 2-3 maçta iyi değildi aslında, oyun içinde o şeyi veremedi. Beğendiğimiz biri, insan olarak da." ifadelerini kullandı.
"3 TANE ÇOK İYİ SANTRFORUMUZ VAR"
Farklı dizilişlerde takımı oynatabileceğini söyleyen Buruk, "3 tane çok iyi santrforumuz var. Bazen iki forvet oynayacağız. Kasımpaşa maçında ilk yarı iki forvet oynadık. Yine oynayacağız. Farklı diziliş oynayabiliriz, önde ikili olup savunmada 3'lü 4'lü oynamayı düşünüyoruz." dedi.
"OSIMHEN 9 NUMARA"
Osimhen'i kanatta oynatmayı düşünmediği de dile getiren Buruk, "Osimhen'i kanat oyuncusu olarak hiç düşünmüyorum. O karakterde bir oyuncu değil. Tam bir 9 numara." ifadelerini kullandı.
"GOL LAZIMSA 3'Ü DE OYNAR"
Rakip dizilişe göre diziliş yapacağını söyleyen Buruk, "Gol lazımken Osimhen, Icardi, Batshuayi ile üç forvet de oynarsın. Rakip dizilişe göre sen de bir diziliş sağlarsın. Bu olabilecek bir şey. RFS maçında Osimhen olsaydı, 3 forvete dönecektik. O takıma 3 forvetle oynayacaktık." sözlerini sarf etti.
"MEVCUT KADROM HER FORMASYONA UYUYOR"
Okan Buruk ayrıca, "Mevcut kadrom, her formasyona uyuyor. Stoperlerim var. Stoperlerin sayısı fazla. Metehan'dan da çok mutluyum. Adana Demirspor maçında çok iyi oynadı. Nelsson, Abdülkerim, Davinson, Kaan çok iyi. 5 stoperimiz var. Arkada 3'lü oynayabiliriz. Barış ve Sallai kanat bek oynayabiliyor. 1 artı 2 oynasanız, Mertens ve Ziyech forvet arkası oynuyor. Herkes sağlamken her dizilişe gidecek kadromuz var." dedi.