Okan Buruk'a iki müjde birden!

Transferde dikkat çeken, yıldız hamleleriyle adeta rüya kadro kuran Cim Bom'da beklenen oluyor... Bugünkü idman öncesinde Galatasaray'a iki müjde birden geldi, Okan Buruk'un yüzü güldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'a iki müjde birden!
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12 Eylül 2023 08:43
Milli ara sonrası Galatasaray'ı oldukça yoğun bir maç temposu bekliyor. Sarı-Kırmızılı ekip, 16 Eylül'de ligde Samsunspor ile oynadıktan sonra, 20 Eylül'de Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak.

23 Eylül'de ligde Başakşehir'le oynayacak olan Aslan, 26 Eylül'de erteleme maçında İstanbulspor'la kapışacak. Bu ayki zorlu fikstür, 30 Eylül'deki Ankaragücü sınavı ile sona erecek.

Önce oynadı, sonra çıkarıldı

İşte bu yoğun maç dönemi öncesinde Cim Bom'a çifte müjde geldi... Transfer olduktan sonra forma giyen, ancak fiziksel açıdan hazır olmadığı anlaşılınca kadrodan çıkarılan Zaha, kendisi gibi takım seviyesinin gerisinde olan bir diğer yeni transfer Ziyech'le beraber, özel bir programla çalışıyordu.

Zaha, Ziyech, Tete üçlüsü

İki büyük yıldız da bu özel programı tamamladı. Her iki oyuncu da bugünden itibaren tamamen takımla birlikte çalışacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün gerçekleşecek olan antrenmanın ana bölümünde Zaha, Ziyech ve Tete üçlüsünü ilk kez birlikte denemeye hazırlanıyor.





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