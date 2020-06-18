Oğuzhan ve Babel'den Süper Lig mesajı

Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup ile Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'ın yolunu tutan Ryan Babel, Instagram'dan paylaşım yaptı.



Yeni sezonda Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanan Oğuzhan, "Eski günlerin hatrına" yazarak 3 yıldızlı emoji bıraktı



Oğuzhan'ın paylaşımının ardından Ryan Babel de aynı fotoğrafı paylaşarak, "Seni görmek güzel kardeşim, gelecek sezon görüşürüz" sözlerine yer verdi. Devamında aslan ve kartal emojileri yaptı.



BABEL GERİ DÖNECEK



Sarı-kırmızılı kulüp de Babel'i elden çıkarıp yıllık 4 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulmak istiyor ancak aldığı yüksek rakam nedeniyle Babel'e Avrupa'dan teklif ulaşmadı. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Hollandalı oyuncu, kendisine talip olan bir kulüp çıkmazsa yeni sezon hazırlıklarında Florya'da olacak.



