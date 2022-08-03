Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşme uzatma görüşmeleri yapan ancak; bordo-mavililerle anlaşamayan Anthony Nwakaeme ile ilgili bir transfer gelişmesi yaşandı. Futbolcuya, İspanya'dan talipli çıktı.



NWAKAEME, VALLADOLID İLE GÖRÜŞÜYOR



61saat sitesinin haberine göre; Trabzonspor ile sözleşme uzatmayan ve bonservisi elinde olan futbolcu Real Valladolid ile görüşmelere başladı. Yakın zamanda, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile de görüşen Nwakaeme'nin kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor.



AYRILIK AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?



Bordo-mavili formayla 144 maça çıkan tecrübeli oyuncu 47 gol ve 73 asist kaydetmişti. Nwakaeme Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra şu ifadeleri kullanmıştı:



"Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Aynı zamanda piyasa değerimi bozmaya çalışıyorlar. Sadece şunu bilin, 1 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğuyla tamamladığımız 4 yıl için minnettarım. Birlikte tarih yazdık. Her şey için teşekkür ederim. Asla unutmayacağım."







