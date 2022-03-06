Nwakaeme: 'Çok istedik ama kazanamadık'

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.



Takımının maçtaki tek golünü atan Nwakaeme, "Golü attıktan sonra maç kazanabileceğimiz bir hale geldi. Ancak istediğimiz galibiyeti alamadık. Çok da söyleyecek bir şey yok." dedi.



Nwakaeme, "Göztepe maçında kazanmak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız." sözleriyle maçı noktaladı.





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