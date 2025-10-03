03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Nuno Espirito Santo, West Ham United'ın ilk siyahi teknik direktörü oldu

Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo, Premier Lig ekibi West Ham United'ın ilk siyahi teknik direktörü oldu.

calendar 03 Ekim 2025 22:48
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Nuno Espirito Santo, West Ham United'ın ilk siyahi teknik direktörü oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sao Tome ve Principe asıllı Portekizli teknik direktörü Nuno Espirito Santo, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın başına geçen ilk siyahi teknik adam oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "West Ham United'ın ilk siyahi teknik direktörü Nuno Espirito Santo." bilgisi verildi.

West Ham United, 27 Eylül'de 51 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Santo, sezona Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest takımında başlamış ve 9 Eylül'de takım ile yolları ayrılmıştı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.