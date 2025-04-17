Dallas Mavericks'in Şubat ayında yıldız oyuncusu Luka Doncic'i takaslaması, takım tarihinin en büyük isimlerinden biri olan Dirk Nowitzki ile olan ilişkilerini de zedeledi.



ESPN'den Tim MacMahon, 'Hoop Collective' podcastinde yaptığı açıklamada, "Dirk şu anda bu kulüpten tamamen soğumuş durumda," ifadelerini kullandı:



"Neden Dirk'e ya da Mark Cuban'a danışılmadığını sordum. Aldığım yanıt, 'Eğer binada değillerse, olan biteni bilmiyorlar' oldu. Ama bekleyin, çünkü Dirk'in ve Cuban'ın neden binada olmadıklarını da açıklayacağım. Çünkü Nico Harrison, bu takas sonrası onları basketbol operasyonlarının dışına itti."



Luka Doncic'in Lakers'a takaslandığı gece haberi gördüğünde şok geçiren Nowitzki, hemen Doncic'e mesaj atmıştı. Doncic, bir gün sonra duygusal bir yanıt verdi. Bunun üzerine Nowitzki, destek göstermek adına Doncic'in Lakers formasıyla çıktığı ilk maça katıldı. Bu hamlesi, Mavericks'in kararına karşı açık bir duruş sergilemesi anlamına geliyordu.



Dallas'ın 21 yıllık efsanesi Nowitzki, kariyerinde 20.8 sayı, 7.5 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalarken; %47.1 isabet oranıyla oynadı. 1 kez NBA şampiyonu olan Alman yıldız, 14 kez All-Star seçildi ve 12 kez All-NBA takımlarına girdi.



