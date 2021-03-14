Fenerbahçeli futbolcu Novak, Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Gençlerbirliği karşısında şansızlıklar yaşadıklarını ifade eden Novak, ""Şu an bizim için zor bir duruma girdi lig. Bu maçı kazanıp devam etmeyi düşünüyorduk. İki farklı takım gibiyiz, sahamızda ve dışarıda. Bu kabul edilemez bir sonuç. Gerçekten bunun çözümü ne bilmiyorum. Bu çözümü bilsem elimden geleni yapar ve çözerdim. Son haftaya kadar şampiyonluk yarışına devam edeceğiz, etmek zorundayız" dedi.



