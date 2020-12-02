Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, başkan Nihat Özdemir'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.