Nihat Kahveci: 'Bana kimse anlatamaz'

Giovanni van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçından sonra taraftarla ilgili yaptığı açıklamaya dikkat çeken Nihat Kahveci, "Giovanni van Bronckhorst'a geçen maç sonu söyledim. Hadi bugün de taraftarla ilgili açıklama yap. Taraftarla münakaşaya giren futbolcu, yönetici, başkan, teknik direktör kazanamaz hiçbir zaman. Nasıl kazanırsın? Akarsın, oynarsın galibiyet. Sezon sonu kupası, şampiyonluk gelince kazanırsın" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın

yapısını eleştiren Nihat Kahveci, "İlk yarıdaki oyununa bir şey demiyorum. İkinci yarıda bu kadar kötü oynamaya, rakip kaleye gitmeme düşüncesine, oyunun

bölümünde de '1-0 öndeyim aman tutayım' diyemezsin. Beşiktaş'ta 1-0 tutulmaz, 2 atılır ve rahatlanır. Beşiktaş öyle ya da böyle, Mert Günok inanılmaz da oynasa bir gol yiyor" dedi.

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