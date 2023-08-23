Nicolas Pepe'nin yeni durağı Arabistan!

Arsenal'de gözden düşen Nicolas Pepe'nin yeni takımı belli oluyor.



RMC Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'ın bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği Pepe'nin Arabistan'a gideceği belirtildi.



Habere göre, Arabistan'dan oyuncu için kısa sürede transfer teklifi geleceği aktarıldı.



Beşiktaş'ın daha önce Pepe'ye 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuş ancak oyuncu Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmamıştı.



28 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Lille'den 80 milyon Euro karşılığında Arsenal'e transfer olmuştu.



