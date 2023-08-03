'ıngündeminde yer alan Fildişi Sahilli oyuncuiçin yeni bir gelişme yaşandı.Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Arsenal, gelecek sezon planlamasında düşünmediği Nicolas Pepe'nin sözleşmesini feshetmek için oyuncu ve temsilcileri ile görüşmelerini sürdürüyor.Haberde, Arsenal'in Pepe'nin sözleşmesindeki son sezona dair alacaklarına ödemeye razı olduğu ve oyuncu ile yolların ayrılması için geri sayıma geçildiği belirtildi.Ayrıca haberde; Pepe ile yakından ilgilenen Beşiktaş'ın bu transferi öncelik olarak belirlediği ancak siyah-beyazlı ekibin Pepe'yi bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istediği kaydedildi.Geçtiğimiz sezon Arsenal'den Nice'e kiralık gönderilen Pepe; Nice formasıyla 28 karşılaşmada görev aldı. Pepe bu karşılaşmalarda 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Pepe'nin piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirtiliyor.Pepe, İngiliz ekibinde çıktığı 112 maçta 27 gol attı, 21 asist yaptı. Geçen sezon Nice'de kiralık olarak forma giyen Pepe, 28 maçta 8 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Öte yandan Nicolas Pepe 28 kez formasını giydiği Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 12 gol attı.