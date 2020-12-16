Neymar'ı sakatlayan Mendes ölüm tehdidi alıyor

Geçtiğimiz hafta Lyon'un PSG'yi 1-0 mağlup ettiği maçın son dakikasında Neymar'ın acı içinde yerde kalmasına neden olan isim olan Thiago Mendes, ölüm tehditleri aldığını söyledi.



Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada Instagram hesabından konuyla ilgili özürlerini dile getirerek, "Neymar'ın sakatlanmasına neden olduğum için en içten özürlerimi sunuyorum. Çabuk iyileşerek ülkemiz Brezilya'ya ve yine sevenlerine en iyi futbolunu göstermesini dilerim. Ben ve ailem sosyal medyadan ölüm tehditleri bile aldık ama Neymar'ı sakatlamaya çalışmak gibi bir düşüncem yoktu" diye konuştu.



Sahayı sedyeyle gözyaşları içinde terk eden Neymar'ın sakatlığının endişe edilecek boyutta olmadığı ve oyuncunun 3 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.



