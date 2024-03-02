Newcastle United, Wolves karşısında zorlanmadı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Newcastle United evinde Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United, Wolves karşısında zorlanmadı
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02 Mart 2024 20:01
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile Gary O'Neil'ın yönetimindeki Wolverhampton karşı karşıya geldi.

St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle United 2-0 kazanırken goller; 14. dakikada Alexander Isak ve 33. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 40'a yükselten Newcastle United Avrupa kupaları iddiasını sürdürürken, Wolverhampton 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Newcastle United deplasmanda Chelsea'ye konuk olurken, Wolverhampton evinde Fulham'ı ağırlayacak.

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