Newcastle United, son dakikalarda zirveye tutundu

İngiltere Premier Lig'de Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile Marco Silva'nın yönetimindeki Fulham karşı karşıya geldi.
St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle United 1-0 kazanırken, galibiyet golü 89. dakikada İsveçli golcü Alexander Isak'ın golüyle geldi.
Bu sonuçla beraber ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça yükselten Newcastle United 38 puana ulaşırken, Fulham 31 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşırken, Fulham evinde Tottenham'ı ağırlayacak.
St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle United 1-0 kazanırken, galibiyet golü 89. dakikada İsveçli golcü Alexander Isak'ın golüyle geldi.
Bu sonuçla beraber ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça yükselten Newcastle United 38 puana ulaşırken, Fulham 31 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşırken, Fulham evinde Tottenham'ı ağırlayacak.
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