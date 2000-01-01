NBA, kıyafet yönetmeliğini değiştirdi!

NBA, Orlando'da 2019-20 sezonunun devamı için kıyafet yönetmeliğinde, benchte spor ceket giyme zorunluluğu yerine polo yaka ve diğer lig kıyafetlerini giyme üzerine değişiklikler yaptı.



The Athletic ve Stadium'dan Shams Charania, değişiklikleri şöyle aktardı:



"Kaynaklar: NBA, 2019-20 sezon devamı için kıyafet yönetmeliğini değiştirdi:



- Oyuncular benchte spor ceket giymek zorunda değildir.

- Takım / lig işi için kısa / uzun kollu polo yakalı tişört giyilebilir.

- Erkek ve kadın koçlar: kısa / uzun kollu NBA polo gömlekleri giyebilir."



NBA, kıyafet yönetmeliğini 2005 yılında başlatmıştı. Başlangıçtaki katı kurallardan sonra, son yıllarda oyuncuların kendilerini moda ile ifade etmelerine izin vermek için bu kurallar gevşetilmişti, ancak benchte aktif olmayan oyuncular için spor ceket giymek zorunlu olmaya devam etmişti.



NBA'in Orlando'da devam etmesi için gelen kurallar, görünüşte formal bir duruş gerektiren ancak çok daha rahat olan yaz liginin bira daha gevşek haline benziyor.



Oynamayan oyuncuların da maç sırasında sosyal mesafe protokollerine uymaları bekleniyor.



